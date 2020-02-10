الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, الدكتور أحمد بن محمد الخريصي بعد تكليفه مديراً عاماً لفرع هيئة الهلال الأحمر ‏بالمنطقة.وتمنى سموه التوفيق والنجاح له, منوهاً بشرف الخدمة ودورهم المهم في الميدان وضرورة السرعة في استجابة الحالات الطارئة.‏وثمن الأمير فيصل بن بندر جهود رجالات الهلال الأحمر في المنطقة ووقوفهم بشكل أولي ومباشر على الحوادث والإصابات, سائلاً الله العلي القدير أن يكتب ما يقدمونه من أعمال في ميزان حسناتهم.// انتهى //15:09ت م0159