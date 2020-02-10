عنيزة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة ممثلة بقسم خدمات الطلاب أمس لقاءً بعنوان "المقاصف المدرسية بين الواقع والمأمول"، قدمته مساعدة رئيس قسم خدمات الطلاب باسمه الغرير.وناقش اللقاء الموجه لنحو ٨٠ أسرة منتجة ومتعهدات ومسؤولات مقاصف المدارس بالمحافظة، كل ما من شأنه تطوير المقاصف المدرسية، وذلك في إطار سعي الإدارة لضمان تطبيق معايير الجودة في المقاصف المدرسية بطريقة سهلة وسلسة تتناسب مع الأسر المنتجة وإمكانياتها ومؤهلاتها.واستحدثت إدارة تعليم عنيزة مؤشرًا جديدا لقياس جودة المقصف المدرسي، حيث يهتم هذا المؤشر بتطبيق لائحة الاشتراطات الصحية والغذائية واكتمال جميع عناصرها في المقصف المدرسي، إضافة إلى إمكانية تعرف كل مدرسة على موقعها مقارنةً بالآخرين، الأمر الذي يحدث نوعاً من المنافسة الشريفة لمصلحة الطالبات عن طريق إعلانه في موقع الإدارة.يذكر أن الأسر المنتجة تم تفعيلها بنسبة 73٪ من مدارس البنات تماشياً.// انتهى //15:09ت م0161