البدائع 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسرأس محافظ البدائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس بمقر المحافظة اليوم, الاجتماع الأول من دورة الانعقاد الـ 19 للمجلس المحلي للمحافظة.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومن أهمها المشاريع المعتمدة وربط وتوسعة بعض الطرق الحيوية وتطوير خدمات المنتزهات واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة التي تخدم المواطن والمحافظة والمراكز التابعة لها.ورفع محافظ البدائع في ختام الاجتماع شكره وتقديره لولاة الأمر - حفظهم الله - على ما حظيت به المحافظة من معطيات ومشاريع تنموية كغيرها من محافظات المنطقة، بمتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.// انتهى //15:10ت م0162