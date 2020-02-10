رفحاء 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأنتجت بلدية لينة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بقسم صحة البيئة فيديو توعويا "موشن جرافيك" للتمييز بين أنواع اللحوم المختلفة ومعرفة الفاسد منها وذلك حرصاً من إدارة صحة البيئة بالبلدية على تثقيف وزيادة الوعي لدى المواطن والمقيم،ضمن برامجها نصائح وإرشادات.وأكد رئيس بلدية لينة المهندس عثمان الضبعان على أهمية الدور التثقيفي الذي تقدمه الإدارات المختصة بالقطاع البلدي وخصوصاً في مجال الصحة العامة، الذي يساهم في زيادة وعي المواطن والمقيم سواء بنطاق بلدية لينه أو على مستوى المنطقة.// انتهى //15:12ت م0164