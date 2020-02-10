القريات 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واساستضاف مهرجان القريات الدولي للطيور بالتعاون مع مبادرة بدعمكم نتميز، اليوم، اللقاء التعريفي لمعهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة".وتناول اللقاء دور المعهد كونه مركز وطني متخصص يعمل على احتضان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتقديم المساعدة في الحصول على التمويل وتسهيل الإجراءات الحكومية بواسطة نخبة من المتخصصين وباعتماد أحدث الأساليب والتقنيات لتقديم النموذج الوطني الأميز محلياً وإقليميا في ريادة الأعمال ودعم المشروعات.وتحدث المشاركون عن أهداف "ريادة" التي تتمثل في نشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع وبناء سلوك ايجابي نحو ممارسته وتطوير برنامج وطني لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل كوادر بشرية متخصصة في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تمكين رواد الأعمال والمختصين من مسايرة المستجدات في مجال ريادة الأعمال والعمل الحر.// انتهى //16:27ت م0219