أبهـا 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأغلقت بلدية حسام الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط 5 منشآت صحية ومهنية مخالفة, كما تم مخالفة 25 منشأة, وإنذار 36 منشأة أخرى, من خلال 56 جولة رقابية ميدانية نفذها مراقبو البلدية.وتمثلت المخالفات في عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية وتدني مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية،كما تمت مصادرة 37 كيلو جرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي, وأكثر من 11 لتراً من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها.// انتهى //16:29ت م0220