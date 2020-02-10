بروكسل 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسقرر الملك البلجيكي فيليب تمديد مهمة الوسيط السياسي كون خينس المكلف بالبحث عن تشكيل ائتلاف حكومي جديد في البلاد.وقال بيان رسمي صادر عن القصر الملكي البلجيكي في بروكسل: إن مهمة الوسيط السياسي تم تمديدها لمدة أسبوع إضافي بعد اجتماع بين الملك ووزير العدل كون خينس الذي قدم تقريرًا مفصلاً بهذه المناسبة عن سير مهمته وأسباب تعثرها حتى الآن.وقال كون خينس للصحفيين: إن مهمته ستظل دوما تتمثل في استكشاف تحالف ممكن وعلى أوسع نطاق بين الأحزاب السياسية.ولم تتوصل الأحزاب السياسية في بلجيكا إلى أي توافق حتى الآن لتشكيل حكومة جديدة، وذلك منذ الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في مايو من العام الماضي.// انتهى //16:33ت م0222