سياسي / سفير المملكة لدى الجزائر يستقبل معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب
الاثنين 1441/6/16 هـ الموافق 2020/02/10 م واس
الجزائر 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني اليوم في مقر السفارة معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان.
وجرى خلال اللقاء الحديث حول آخر نشاطات المجلس وما يبذله من جهود لتنسيق التعاون الأمني بين الدول الأعضاء خدمةً لأمنها واستقرارها.
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16:34ت م
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