الجزائر 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني اليوم في مقر السفارة معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان.وجرى خلال اللقاء الحديث حول آخر نشاطات المجلس وما يبذله من جهود لتنسيق التعاون الأمني بين الدول الأعضاء خدمةً لأمنها واستقرارها.// انتهى //16:34ت م0223