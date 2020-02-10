الرياض 16 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 10 فبراير 2020م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية الخبير في الأمن الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وروسيا الاتحادية ايلان بيرمان.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله السلامة، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.// انتهى //16:36ت م0224