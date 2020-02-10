الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسنظم مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بغرب الرياض مؤخراً، ندوةً طبية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان بعنوان " أعراض السرطان وطرق الوقاية منه" قدمتها الدكتورة مها كامل.وتناولت الدكتورة كامل العديد من المحاور منها أعراض الإصابة بمرض السرطان، وكيفية اكتشافه، وأبرز مسبباته وطرق الوقاية منه، وأحدث وسائل علاجه، مع عرض بعض القصص المحفزة للمتعافين من هذا المرض، واختتمت الندوة بالإجابة على استفسارات الحاضرات البالغ عددهن 42 مستفيدة، وتوزيع المنشورات التوعوية عليهن.كما نظم مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج فعالية أخرى خاصة باليوم العالمي للسرطان، حيث قدمت البرنامج الدكتورة هدى القصاص، ركزت خلالها على تعريف الحاضرات عن السرطان وأسبابه الداخلية والخارجية، واستعرضت أنواع السرطان وأماكن وجوده داخل جسم الإنسان وأعراضه ، موضحةً كيفية الوقاية من السرطان عن طريق تثقيف وتوعية المجتمعات، وتشجيع الكشف المبكر واللقاحات الوقائية والتوعية بأهميتها.وفي ذات السياق نظمت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية زيارةً ميدانية لمرضى السرطان في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض شارك فيها مجموعة من فتيات الدار، حيث تم تقديم الهدايا العينية للمصابين وتبادل الاحاديث الودية معهم .يذكر أن هذه البرامج والزيارات تُعد جزءاً من مجموعة البرامج والأنشطة التي تحرص المكاتب والمراكز والدور التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على تنظيمها بشكل مستمر للمشاركة في جميع المناسبات الاجتماعية والأيام العالمية على مدار العام .// انتهى //16:37ت م0226