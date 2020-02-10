القاهرة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 5ر706 مليارات جنيه بعد تداولات كلية بلغت 8ر1 مليار جنيه، تضمنت 3ر1 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 91ر0 % مسجلا 36ر13979 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 75ر0 % ليسجل 14ر1268 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا بنحو 82ر0 % ليبلغ مستوى 69ر1393 نقطة.// انتهى //16:52ت م0227