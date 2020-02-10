مكة المكرمة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأطلق قسم التدريب بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة أم القرى برنامجاً تدريبياً في الأمن الصحي، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتأهيل 145 متدربًا لخدمة القطاع الصحي بالمملكة، ويستمر لمدة 14 أسبوعًا.وأوضح مساعد وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع، عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور خالد بن يوسف برقاوي، أن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم تأهيلاً علميًا وعمليًا بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وخاصة في القطاع الصحي في المملكة.وقال:إن هذه البرامج تأتي انطلاقًا من رؤية 2030 التي تسعى إلى إتاحة الفرصة للشباب وتطويرهم وتمكينهم بالمهارات التي يحتاجونها، ومن ثم توفير فرص عمل متنوعة، تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.من جانبه بين وكيل الكلية للعمل التطوعي رئيس قسم التدريب الدكتور صالح بن عبد الله الفريح، أن البرنامج يأتي في إطار التعاون المتواصل مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لتأهيل كوادر بشرية للعمل في قطاع الأمن الصحي وفق خطة علمية اشتملت على عدد من المجالات التي تُطور المتدرب وتُزيد من كفاءته، منها أمن المنشآت الصحية، والإسعافات الأولية، واللغة الإنجليزية، والصحة والسلامة المهنية، والأنظمة والقوانين، وكود أخلاقيات المهنة، التي تحدد عمل المجال الصحي، بالإضافة إلى مهارات التواصل والعمل الجماعي، وفن التعامل مع المراجعين وفرق العمل، التي ستسهم في زيادة فاعلية العملية الأمنية والإدارية للعاملين في مجال الأمن الصحي.// انتهى //16:59ت م0229