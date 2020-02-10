الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسكشف نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء عبد الله الباتل أن تنفيذ مشاريع التعداد السكاني في غالبية دول العالم - ومن بينها المملكة - تهدف للوصول إلى معلومات تفصيلية أكثر عن السكان والمساكن كالبيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والمنشآت لتلبية متطلبات الدولة، واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات التي تتطلبها خطط التنمية.وأوضح أن تنفيذ التعداد يهدف أيضا إلى توفير إطار حديث لجميع الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تُجرى بأسلوب العيّنة، مثل بحوث القوى العاملة، وميزانية الأسرة، والبحوث الديموغرافية كالخصوبة والوفيات والهجرة، والبحوث الصحية والتعليمية، والبحوث الخاصة بالمساكن ومسوح المنشآت والبحوث الاقتصادية، كما أن توفير هذه البيانات والمؤشرات السكانية والاقتصادية دوريًّا يهدف إلى قياس التغير الحادث في الخصائص السكانية والاقتصادية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات المستقبلية، وليس فقط توفير بيانات أعداد السكان.وبيّن الباتل أن مشروع "تعداد السعودية 2020" سيستخدم لأول مرة السجلَّات الإدارية (رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم) كما سيستخدم أيضًا السجلَّات المتعلقة بالمنشآت؛ للاستفادة من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى، كما سيرتبط بالعنوان الوطني، ويتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة: كمركز المعلومات الوطني، ووزارة التعليم، ووزارة الإسكان، والبريد السعودي، ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.وأبان نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء أن عام 2020 هو عام التعداد لدول مجلس التعاون الخليجي وليس فقط المملكة العربية السعودية التي تعمل على الوصول لتنفيذ التعداد بالأسلوب السجلِّي، وحتى ذلك الحين ستمر المملكة خلال تعداد 2020 بتعداد تقليدي/ سجلِّي، لاستكمال جميع البيانات السجليِّة التي يوفرها مركز المعلومات الوطني مع البيانات الواردة من السجلات الفرعية ذات الموضوعات المحددة مثل: المستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، وضمها إلى البيانات الميدانية؛ للانطلاق مستقبلًا في الاعتماد الكامل على البيانات السجليَّة وحدها خلال السنوات ما بعد تعداد 2020م.ولفت الباتل النظر إلى أن الهيئة العامة للإحصاء تقوم هذه الأيام بعملية "ترقيم المباني" لمدة 33 يومًا بدأتها من الاثنين الماضي وتستمر حتى الجمعة 11 رجب 1441هـ، الموافق 6 مارس 2020م ،لا ويلي مرحلة ترقيم المباني انطلاقُ مرحلة العدِّ الفعلي بدءًا من 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس2020م، وتستمر حتى الاثنين 13 شعبان 1441هـ الموافق 6 أبريل 2020م.// انتهى //17:00ت م0230