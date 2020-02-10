سكاكا 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسقلّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، قائد موكب نائب أمير المنطقة سعود بن غزاي المفلح العنزي رتبته الجديدة ، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة ملازم أول.وهنأه سموه بالثقة الكريمة، بترقيته إلى الرتبة الجديدة، معربا عن أمنياته له بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.من جهته، عبّر الملازم أول العنزي عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، والعمل في ظل توجيهات سمو نائب أمير المنطقة، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص.// انتهى //17:02ت م0232