نجران 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسنظمت جمعية نور نجران النسائية لذوي الإعاقة أمس، ملتقى نور نجران الأول بعنوان "من أجلكم نسعى"، بحضور الأمهات والأخصائيات والمهتمات بذوي الإعاقة، وذلك بمقر المعهد الثانوي الصناعي.وتناول الملتقى التعريف بالجمعية وأهدافها ورؤيتها ونشاطها، والنصائح والخطوات الصحيحة المتبعة في التشخيص والعلاج، كما تضمن الملتقى حلقة نقاش فيما يخص احتياجات ذوي الإعاقة، والخدمات التي تسهم في تجويد الخدمة لهم.//انتهى//17:34ت م0244