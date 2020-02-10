نجران 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسنظمت إدارة التربية الخاصة بتعليم منطقة نجران اليوم ، ورشة عمل تربوية استهدفت معلمي برنامج دمج المكفوفين بعنوان "تحسين نواتج التعلم تحسين وتجويد المخرجات"، وذلك بثانوية نجران.وتناولت الورشة مؤشرات الأداء لنواتج التعلم من خلال القيمة المضافة والنسب من حيث الأعلى والأقل غياباً، ومستويات التحصيل وأهم العوامل المؤثرة في نواتج التعلم في الميدان التعليمي لدى المكفوفين، وتجويد الخطط العلاجية، وأهمية التعاون بين المعلم والمشرف وإدارة المدرسة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية ورفع تقارير التقويم عن مدى التحسن في مستويات الطلاب بعد إجراء الاختبارات وذلك في إطار تحسين وتنمية مهارات المعلمين وتطبيق مؤشرات نواتج التعلم لديهم.// انتهى //17:35ت م0245