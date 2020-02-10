نجران 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي اليوم، دورة متقدمة في مهارات تصحيح التلاوة ضمن برنامج تأسيس وتطوير معلمي التربية الإسلامية في تدريس مادة القرآن الكريم ''وذلك بمكتب تعليم الجربة.ويهدف البرنامج إلى تطوير أداء ومهارات معلمي مادة القرآن الكريم في التأسيس والتطوير وتحسين إدارة الصف بحصة القرآن وتحسين مستوى التلاوة، إلى جانب استراتيجيات التدريس، وتنمية مهارات التفكير، وإدارة الصف لحصة القرآن، والطرق العلاجية لمعالجة ضعف مستوى الطلاب في القرآن الكريم.// انتهى //17:37ت م0246