جدة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسزار معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم، معرض "فخور بجامعتي" المصاحب لحفل تخرج الدفعة 49 ، الذي سيرعاه بعد غدٍ سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.وتجول معالي مدير الجامعة في المعرض، الذي شهد تنظيم ثلاث ورش تمثلت في "كيف تختار الشركات العالمية موظفيها من السعودية"، وورشة "تأسيس نظم المعلومات في مكان العمل"، وورشة "أبدأ مشروعك في مجال الطباعة الرقمية".وقدم المعرض للخريجين وظائف متنوعة في القطاع الخاص ، بالإضافة إلى توظيف جزئي ، كما قدم دورات في كيفية إنشاء متجر إلكتروني.وقدم الدكتور اليوبي للخريجين التهنئة لحصولهم على الدرجات العلمية ، مثنيا على الجهود التي تبذلها عمادة شؤون الطلاب في توفير خدمات متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص.// انتهى //17:37ت م0247