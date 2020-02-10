حائل 16 جمادى الآخر 1441هالموافق 10 فبراير 2020م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بمكتب سموه بالإمارة وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية رئيس اللجنة المحلية للتعداد ( تعداد السعودية 2020 ) وأعضاء اللجنة.واستمع سموه لشرح عن آليات العمل المعتمدة لتعداد السعودية 2020 والجهود القائمة من الفرق الميدانية وكافة الجهات ذات العلاقة.// انتهى //17:51ت م0250