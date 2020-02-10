حائل 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة صالح بن علي الزبيدي.وفي مستهل الاستقبال أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز الدور الذي تقوم به الهيئة ورجالها, مثنياً على جهودهم.وناقش سموه آليات العمل والقضايا التي تخص مجال عمل رجال الهيئة بالمنطقة.من جهته نوه الزبيدي بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لكل ما يمكن رجال الهيئة من أداء رسالتهم على أكمل وجه.// انتهى //17:52ت م0251