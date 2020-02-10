بوكارامانغا 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسضمنت البرازيل دفاعها عن اللقب الأولمبي في مسابقة كرة القدم الصيف المقبل بعدما حجزت بطاقتها إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو بفوزها على الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد في مدينة بوكارامانغا الكولومبية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية تحت 23 عاما.وأنهت البرازيل التصفيات الأميركية الجنوبية في المركز الثاني برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة عن الأرجنتين التي حجزت بطاقتها منذ الجولة الثانية عقب فوزها على كولومبيا المضيفة 2-1 ، وخرجت الأوروغواي وكولومبيا خاليتي الوفاض بحلولهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي، الأولى برصيد 4 نقاط والثانية برصيد نقطة واحدة.وفازت الاوروغواي على كولومبيا 3-1 في الجولة الاخيرة.// انتهى //17:53ت م0252