بغداد 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسلقي أحد المتظاهرين في مدينة الناصرية - مركز محافظة ذي قار جنوب العراق - اليوم مصرعه برصاص رجال الأمن المكلفين بحماية إحدى الجامعات الأهلية في المدينة.وكانت مجموعة من المتظاهرين التي يطلق عليها اسم" فريق مكافحة الدوام" حاولت اليوم منع طلبة جامعة العين من الانتظام بالدوام، وقد تصدى لها أفراد حماية الجامعة مما أدى إلى مقتل أحدهم وجرح آخرين.كما حاول المتظاهرون إغلاق كلية الطب ب‍جامعة ذي قار, فيما تمكنوا من إغلاق كلية "مزايا" وجامعة "العين" الأهليتين بعد انسحاب القوات الأمنية منهما.وشهدت مدينة الناصرية مركز المحافظة اليوم قيام المتظاهرين بقطع عدد من الطرق والجسور الرئيسة في إطار التصعيد الذي بدأه المتظاهرون منذ يوم أمس.// انتهى //18:22ت م0254