نجران 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأكد معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي، أن لقاء قيادات التعليم الذي استضافته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، يأتي في إطار اهتمام معاليه بتطوير الجامعات، ورفع أدائها بما يواكب القفزات التطويرية التي تشهدها المملكة، إضافةً إلى حرصه على انتقال الجامعات للمنافسة العالمية، انطلاقاً من النظام الجديد الذي اعتمد مؤخراً، الذي يهدف إلى تجويد مخرجاتها لتحقيق ذلك.وأوضح الدكتور السبيعي أن محاور اللقاء تتميز بالشمولية، وتمثل قاعدة الانطلاق للتطور المنشود، مشيراً إلى أن الجامعة تولي جميع النقاط التي نوقشت في اللقاء اهتماماً بالغاً سواء من ناحية خدمة المجتمع أو الهيكلة الإدارية الضامنة؛ لتحسين الأداء، والجدوى الاستثمارية، ودورها فيما بعد تخرج طلابها وطالباتها.وبين معاليه، أن جامعة نجران تسير بخطى ثابتة في تحقيق الريادة على جميع المستويات، بحيث يتم تقييم العمل وتنفيذ الخطط بشكل مستمر؛ لتحقيق التكامل والنجاح.وقدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ما أولوه من جهود ودعم سخي غير مسبوق لقطاع التعليم، والشكر موصول لمعالي وزير التعليم ووكلائه الذين أثروا لقاء قيادات التعليم الجامعي بنقاشات وورش عمل قيمة.// انتهى //18:22ت م0255