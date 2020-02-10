القاهرة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واستنطلق غداً بالقاهرة فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة" بمشاركة 14 دولة، و15 شركة بترول عالمية، وأكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا، و1600 مشارك، وأكثر من 450 شركة عارضة.وتشمل فعاليات المؤتمر - الذي يستمر حتى 13 فبراير الجاري - 36 جلسة فنية، و10 جلسات إستراتيجية، و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات، و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول، و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، فضلًا عن جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا في بيان له اليوم أن المؤتمر بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم وبشكل خاص للشركات العالمية في مجال الصناعة البترولية التي لم تعمل في مصر من قبل أو لم تستثمر فيها منذ مدة، حيث يسلط هذا الحدث الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز في مصر والشراكات الناجحة لها والمقومات والمزايا التنافسية لديها وكذلك أبرز الأهداف والخطط المستقبلية.ويعد المعرض المصاحب للمؤتمر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وعرض أحدث وأبرز التكنولوجيات والابتكارات المستخدمة من قبل الشركات العالمية في مجال الصناعة، كما يوفر فرصة متميزة للعارضين من الشركات البترولية المختلفة لإبراز أحدث الأنشطة والخدمات والحلول التي يقدمونها والترويج لها على نطاق دولي وإقليمي متميز بما يسهم في تنمية أعمالهم وإتاحة الفرصة للدخول في شراكات وأسواق جديدة.// انتهى //18:25ت م0257