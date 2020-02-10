طرابلس 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقي أن "القادة الأفارقة قرروا إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا ومدى احترام الفرقاء الليبيين لوقف إطلاق النار".وشدد الشرقي - في مؤتمر صحفي اليوم على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي الـ 33 المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا - على ضرورة تنفيذ مخرجات "قمة برلين"، مؤكدًا "رصد مقاتلين قادمين من ليبيا في الساحل الأفريقي ومنطقة بحيرة تشاد"كما جدد رفض القادة الأفارقة التدخلات الخارجية في ليبيا ويعملون على وقفها.وتتواصل في أديس أبابا أعمال اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأفريقي التي يشارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، إضافة إلى رؤساء وزراء فلسطين وكندا والنرويج، والأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية.// انتهى //19:15ت م0263