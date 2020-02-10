باريس 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسنددت فرنسا اليوم بمحاولة إيران أمس وضع قمر اصطناعي في المدار، التي تذكّر بتكنولوجيات "بالستية" مماثلة لتلك المستخدمة لحمل أسلحة نووية، داعية طهران إلى احترام "تعهداتها" الدولية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية: "بموجب تعهداتها الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا يمكن لإيران القيام بهذه الأنشطة وبينها عمليات إطلاق مرتبطة بصواريخ بالستية قادرة على حمل أسلحة نووية".// انتهى //19:17ت م0265