أبو ظبي 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسوقعت وزارة الإسكان ووزارة البناء والإسكان والمرافق العامة الروسية برنامج تعاون مشترك، والمنبثق من مذكرة التفاهم الموقعة مسبقاً بين البلدين، بهدف دعم فرص الاستثمار في مجال الاسكان، وتبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدن، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه أمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان (مدن الفرص: ربط الثقافة بالابتكار).ووقع البرنامج المستشار العام لوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، ونائب وزير البناء والإسكان والمرافق العامة الروسي السيد نيكيتا ستاسيشين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفي لدى الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل، وعدد من مسؤولي الوزارتين في البلدين وعدد من المستثمرين ومندوبي شركات التطوير العقاري، ومسؤولين من دائرة البلديات والتخطيط العمراني في ‏الإمارات العربية المتحدة، ومسؤولين من UN Habitat.ويرتكز البرنامج على ثمانية محاور رئيسية، منها تطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين، وإقامة علاقات بين المنظمات الروسية والسعودية ودعم فرص الاستثمار في مجال الإسكان، إضافة إلى تبادل المعلومات حول إدارة الاستثمار في البناء والتخطيط لتطوير المدينة، بما في ذلك تبادل البيانات فيما يخص تنظيم آليات تحفيز شراء المنازل وإنشاء البنية التحتية للمدن وتطوير المساكن.ويشتمل البرنامج على اعتماد تبادل الخبرات والاستشارات حول المتطلبات القانونية للجانبين لتنفيذ المشروع، وتبادل الخبرات في مجال الجودة وتحسين السلامة وكفاءة الطاقة أثناء تنفيذ مشروع البناء والإسكان، بجانب تبادل الخبرات في مجال التنمية السكنية، وتبادل الخبرات في المتطلبات الهندسية والتسعير، بما في ذلك وضع معايير موحدة للتسعير في البناء وتطويرها ووضع سجل موارد البناء، كما تشمل التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في البناء والهندسة المعمارية.وكانت وزارة الإسكان قد نجحت في تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، كونه يمثّل شريكاً أساسياً في التنمية، حيث أسهمت تلك الشراكة الفاعلة والتكامل المثمر مع كافة أطراف القطاع الخاص من مطوّرين ومقاولين وممولين في تحقيق العديد من المنجزات التي تصبّ في خدمة الوطن والمواطن، أثمر عن توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعاً تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال، وكذلك تطوير 134 مخططًا سكنيًا، فيما يشهد العام الجاري 2020 ضح 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال، وتوفير أكثر من 90 ألف أرض جديدة عبر تطوير 72 مخططاً جديداً بقيمة اجمالية 5.2 مليار ريال، وكذلك توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.// انتهى //19:25ت م0266