الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تنطلق غداً منافسات النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم على مستوى مناطق المملكة، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم كمشروع وطني رياضي لصناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية، ويستمر لمدة خمسة أعوام بعدما بدأ بنسخته الأولى في 2019 الماضي.ودشن سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومعالي وزير التعليم ، مؤخراً في مدينة الرياض النسخة الثانية من دوري المدارس لكرة القدم .وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن "مشروع دوري المدارس هو أحد أهم المشاريع لدى الهيئة العامة للرياضة، الذي تنظمه بالتعاون مع وزارة التعليم كمشروع رياضي وطني يهدف لصناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية"، مضيفاً سموه: "ندرك ما تحتاجه رياضتنا وما يتطلع له وطننا من صناعة المواهب وصقلها وتمكينها لتحقيق ما يليق بهذا الوطن وأبناءه، لذا فإن مشروع دوري المدارس يمثل خطوة أساسية ومنطلقاً رئيسياً للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق أفضل المنجزات بإذن الله ، مشيرا إلى أن مشروع دوري المدارس هو الأهم لنا في الهيئة العامة للرياضة نحو بناء جيل واعد قادر على صناعة مستقبل أفضل لرياضتنا" .من جهته قال معالي وزير التعليم "هذا المشروع يشكل قاعدة لرسم استراتيجية كرة القدم المدرسية في السنوات القادمة، وسنعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومختلف الشركاء على تفعيل دور المدرسة في صناعة أبطال المستقبل، بما يصب في مصلحة الرياضة السعودية وينعكس عليها بالنجاح المأمول على المستويين المحلي والعالمي ، داعيا الطلاب المتنافسين في هذه البطولة إلى الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة، وأن يكون تنافسهم في إطار والتزام بالروح الرياضية .وأضاف : تطلع لنجاحات جديدة ومتميزة ومثمرة لمشروعنا الرياضي، دوري المدارس، وبالتوفيق لجميع الطلاب وللفرق وللحكام والمدربين والمنظمين والمشرفين في النسخة الثانية وفي قادم النسخ الأخرى".ويشارك في دوري المدارس لكرة القدم في نسخته الثانية، الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاما ، يمثلون 12 ألف فريق لسبع فئات عمرية، حيث سجل حتى الآن 16 ألف فريق وتم اعتماد 11 ألف فريق للمشاركة يمثلون 3400 مدرسة، وجاري اعتماد عدد إضافي، وستعلب المباريات (15 ألف مباراة حتى الآن) في 200 ملعب ويحكمها 800 حكماً معتمداًن .وتستمر منافسات الدوري طيلة أربعة أشهر على ثلاث مراحل في 47 مدنية ومحافظة ، حيث ستكون على 3 مراحل، والأولى) البطولة العامة يشارك فيها 12 ألف فريق من 5600 مدرسة، يخوضون 18 ألف مباراة، حيث سيتوج في نهاية البطولة العامة (فريق بطل) لكل فئة عمرية على مستوى كل مدينة بمجموع 329 بطل ، أما المرحلة الثانية فهي بطولة النخبة للمناطق ، ومخصصة لفئتين عمرية فقط (15 و 18 عاما )، ويشارك فيها 2000 لاعب من 94 فريقاً، حيث سيتوج منها 32 بطلاً للمناطق (16 فريق لفئة الـ 18 سنة و16 فريقا لفئة الـ 15 عاما .وأخيرا المرحلة الثالثة وهي بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس ، وستقام بمشاركة 16 فريقاً من فئة 15 عاما (مدارس المرحلة المتوسطة) و16 فريقاً من فئة 18 عاما (مدارس المرحلة الثانوية)، في بطولة مجمعة لتحديد بطل المملكة، وسيتم خلال جميع مراحل دوري المدارس رصد ومتابعة المواهب في مختلف المراكز من مختلف الفئات العمرية، وذلك من قبل لجنة فنية مختصة وكشافين محليين وأجانب، بالإضافة إلى عملية رصد إلكتروني ومرئي وإعلامي لجميع مباريات الدوري من البداية حتى نهايته.// انتهى //19:28ت م0267