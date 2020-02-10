عام / بدء أعمال المؤتمر العربي الأول للسلام والعدالة والتنمية المستدامة بتونس
الاثنين 1441/6/16 هـ الموافق 2020/02/10 م واس
تونس 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس
بدأت بالعاصمة التونسية اليوم أعمال المؤتمر العربي الأول للسلام والعدالة والتنمية المستدامة بمشاركة 11 دولة عربية من بينها المملكة.
ويناقش المؤتمر - الذي ينعقد تحت عنوان" السلام الدائم ليس إنجازًا واحدًا ولكنه بيئة والتزام" - عدداً من الموضوعات من بينها "العدالة الاجتماعية أساس السلام العالمي والإقليمي وبوابة التنمية" و "دور المنظمات الدولية والوطنية في تعزيز السلم المستدام" إلى جانب موضوع "دور الإعلام في تحقيق السلام".
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19:43ت م
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