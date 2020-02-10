المنامة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأدانت البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف ثكنة للجيش الوطني الجزائري في منطقة تيمياوين وأسفر عن مقتل جندي، معربة عن بالغ التعازي والمواساة للحكومة والشعب الجزائري ولأسرة وذوي الضحية.وأكدت وزارة خارجية البحرين تضامن البحرين مع الجزائر في جهودها للقضاء على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات من أجل استتباب الأمن والسلم على أراضيها، مجددة موقفها الثابت الرافض لأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة.// انتهى //19:45ت م0270