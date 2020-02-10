جيزان 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسبدأت اليوم برامج "قافلة طب الأسنان التوعوية الثانية" ، التي تنظمها كلية طب الأسنان بجامعة جازان من خلال نادي ابتسامة الطلابي ، وذلك ضمن برامج الكلية لخدمة المجتمع وسعيها لغرس حب العمل التطوعي في نفوس الطلاب والطالبات والأستفادة من قدراتهم ومواهبهم وتوجيهها فيما ينفعهم وينفع وطنهم.وتشمل القافلة التوعوية برامج اجتماعية توعوية وتثقيفية لرفع مستوى الوعي الصحي بأهمية الأسنان لأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع ،إذ يستهدف البرنامج في مرحلته الثانية أكثر من 8000 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الإبتدائية في 42 مدرسة من مدارس منطقة جازان ومحافظاتها و التي قد تمت زيارتها في المرحلة الأولى من البرنامج وذلك لقياس مدى استفادتهم من البرنامج في مرحلته الأولى.وتهدف القافلة التوعوية التي تستمر ثلاثة أسابيع إلى تعزيز التوعية بصحة الفم والأسنان في سن مبكر للحد من انتشار أمراض الفم والأسنان والسيطرة عليها بما يسهم في إيجاد جيل خال من التسوس وأمراض اللثة، إلى جانب زيادة المعرفة لدى طلاب وطالبات المرحلة الإبتدائية للتعامل السليم مع صحة الفم والأسنان ، وذلك من خلال تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل والإرشادات للطلاب والطالبات، إلى جانب فحص الأسنان.// انتهى //19:51ت م0273