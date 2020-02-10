جدة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسشاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ، وفريق التطوع بفعاليات معرض التوعية بأضرار المخدرات، الذي تستضيفه ثانوية القدس بمحافظة جدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، بحضور مدير مكتب تعليم وسط جدة الدكتور عثمان السهيمي، وقائد ثانوية القدس حسين بن محمد القرني ، والمرشد الطلابي بثانوية القدس رامي بن علي عمده.وتهدف الفعالية التي تستمر يومين إلى إيجاد بيئة خالية من المخدرات عبر نشر ثقافة الوعي من خلال الوسائل المختلفة لتعزيز القيم والمحافظة عليها.وتضمن برنامج الفعاليات الكثير من الفقرات ومعرض أضرار التدخين والمخدرات ، وهدفت المشاركة إلى توعية طلاب ثانوية القدس بجدة بخطورة المخدرات ، وإلى حماية أبنائنا وشبابنا من خطر إدمان المخدرات، وإلى تقليل نسب حوادث السيارات الناتجة بسبب تعاطي السائقين المخدرات أثناء القيادة مما يؤدي بحياة الكثيرين للخطر ، وتوعية أبنائنا المتدربين للفعاليات بخطورة التهور في القيادة وكل ما قد ينتج عنه من إصابات ، ويؤخر تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين مع ما قد ينتج من مخالفات غير مقبولة كالنقل الخاطئ للمصاب الذي قد يضاعف الإصابة، وغير ذلك من بعض السلوكيات الخاطئة ، مما يعيق عمل الهلال الأحمر السعودي من أداء رسالته وإسعاف المصابين والتعريف بتطبيق “أسعفني” لاستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر الهواتف الذكية ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.وأبرز المعرض تأثير التدخين على صحة الإنسان ، وعرضت قصصاً معبرة لأشخاص أقلعوا عن المخدرات ، كما قدمت “مكافحة المخدرات” عرضاً حياً لأنواع المخدرات وآثارها الصحية في الركن المخصص لها بالمعرض.// انتهى //19:51ت م0274