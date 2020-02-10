ظهران الجنوب 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسرعى مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي اليوم ندوة الأمن السيبراني وأمن المعلومات والتطبيق الأمثل لبوابة المستقبل بإشراف وتنظيم من إدارة تقنية المعلومات "بنين-بنات" بالإدارة، بحضور عدد من القيادات التعليمية والتربوية والإدارية والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس "بنين-بنات"وقدم ندوة "الأمن السيبراني وأمن المعلومات " وسام أبو عطاف الذي تناول فيها الحديث عن عدة محاور مهمة تتمحور حول كيفية التعامل مع المعلومات الإلكترونية وحماسيتها.عقب ذلك قدم ياسر الرازحي محاضرة بعنوان "التطبيق الأمثل لبوابة المستقبل" تطرق فيها لبوابة المستقبل والطرق والخطوات الصحيحة لتطبيقها لكونها مشروعاً وطنياً مهماً.وفي الختام كرم مدير التعليم ومساعدته للشؤون التعليمية المشاركين، وتم تسليم الشهادات والدروع للمدارس المتميزة في تفعيل بوابة المستقبل وجميع الفئات المستهدفة في البوابة، وكذلك المعلمات والمشرفات التربويات اللواتي تجاوزن الـ PM المطلوب، وكذلك الطلاب والطالبات المشاركين في مسابقة بوابة المستقبل وكذلك الأكثر تفعيلاً للبوابة، كما كرم مدير التعليم ولي الأمر سعيد يحي آل مقنع لكونه ولي الأمر المفعل لبوابة المستقبل.//انتهى//20:16ت م0276