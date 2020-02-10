عمّان 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، اليوم، وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيناتور سيريل بيلفات الذي يزور عمّان حاليًا.وجرى خلال اللقاء ، بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والتدريب المهني والتقني بين البلدين، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.// انتهى//20:20ت م0277