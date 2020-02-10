سياسي / رئيس الوزراء الأردني يلتقي وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي
الاثنين 1441/6/16 هـ الموافق 2020/02/10 م واس
عمّان 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس
التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، اليوم، وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيناتور سيريل بيلفات الذي يزور عمّان حاليًا.
وجرى خلال اللقاء ، بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والتدريب المهني والتقني بين البلدين، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.
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20:20ت م
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