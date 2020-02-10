الجزائر 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بلجود اليوم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان الذي يزور الجزائر حاليًا.وأوضح كومان في تصريح صحفي " أن زيارته السنوية للجزائر تأتي قبل انعقاد الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث دُعي الوزير الجزائري لحضور هذه الدورة التي ستخصص لعدة موضوعات في ظرف صعب جدًا يشهده العالم".وأشار إلى أن الاجتماعات المستمرة لمجلس وزراء الداخلية العرب تترجم إصرار العالم العربي على مواجهة التحديات والمخاطر كافة ، حيث إن التحديات الأمنية في الوقت الحالي كبيرة.كما أبرز أن العالم اليوم يواجه عدة جرائم منها المخدرات والإرهاب, موضحًا أن هذه الملفات ستكون مواضيع هامة في الدورة المقبلة للمجلس، لأنه وجب القضاء على آفة الإرهاب الدخيل على المجتمعات العربية.// انتهى //21:17ت م0288