أبوظبي 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف وحدة للجيش الوطني الجزائري، بالقرب من الحدود مع مالي، أدى إلى مقتل جندي جزائري.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربة عن بالغ التعازي والمواساة للحكومة والشعب الجزائري.// انتهى //21:18ت م0289