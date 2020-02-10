عيون الجواء 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واستواصل الحملة الوطنية للوقاية من المخدرات (عزيمة وطن) بمحافظة عيون الجواء اليوم فعالياتها وبرامجها بحضور ٣٤٠ طالباً من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية حيث اطلعوا على المعرض التوعوي بأضرار المخدرات والمعارض المصاحبة, كما أقيمت محاضرة توعوية لتعريفهم وتثقيفهم وتعديل المفاهيم الخاطئة عن هذه الآفة .وتأتي الحملة ضمن فعاليات البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات بمنطقة القصيم التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم بإطلاقها في مدن ومحافظات المنطقة.// انتهى //21:27ت م0291