أبوظبي 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واستعادل فريق الأهلي السعودي مع الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما اليوم على إستاد آل نهيان في أبو ظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .وانتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، بعدها واصل الفريقان بقوة ليتمكن عبد الفتاح عسيري في الدقيقة 59 من التسجيل للأهلي من هجمة سريعة بعد الدخول إلى منطقة جزاء الوحدة ليسددها قوية في المرمى ، بعدها شهدت المباراة ضغطًا هجوميًا من الوحدة حتى الدقيقة 89 ليسجل اللاعب تشانج ووريم هدف التعادل للوحدة .ومع نهاية الجولة الأولى تتساوى الفرق الأربعة بالمجموعة برصيد نقطة واحدة لكل منها ، بعد تعادل الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني 1-1 اليوم ، وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين القادم ، حيث يلتقي الشرطة مع الوحدة في أربيل، والأهلي مع الاستقلال في الكويت .// انتهى //21:33ت م0294