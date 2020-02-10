الأمم المتحدة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واساعتمد وزراء حكوميون وغيرهم من الممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 140 دولة اليوم إعلاناً جديداً لتعزيز الأمن النووي العالمي ومواجهة تهديد الإرهاب النووي، وذلك في المؤتمر الدولي للأمن النووي الذي تستضيفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فيينا.وبحسب الوكالة فإن الأمن النووي يمثل مصدر قلق دولي متزايد إما من خلال هجوم إلكتروني محتمل على محطة للطاقة النووية أو الاتجار غير المشروع بالمواد المشعة، مشيرةً إلى أنه على الرغم من تكثيف الجهود لتعزيز الأمن النووي في السنوات الأخيرة، إلا أن الوكالة الدولية والدول الأعضاء فيها اتفقوا على الحاجة إلى القيام بالمزيد من العمل.وأكدت الوكالة ضرورة تأمين وحماية المواد النووية والإشعاعية المستخدمة لإنتاج هذه الفوائد في جميع الأوقات لمنعها من الوقوع في أيدٍ غير آمنة، وذلك يتضمن المنع والفحص والاستجابة لأي أعمال ضارّة تنطوي على استخدام مواد نووية أو مشعة.وفي الإعلان شددت الوكالة مجدداً على الأهداف المشتركة المتمثلة في منع الانتشار النووي ونزع السلاح النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مُقرّةً بأن الأمن النووي يسهم في السلام والأمن الدوليين، وحاثةً الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير لتخفيف التهديد والحدّ من المخاطر التي تسهم في تحسين الأمن النووي، بما في ذلك ضمان حماية المواد والمرافق النووية وغيرها من المواد المشعة.وقال المدير العام للوكالة رافايل ماريانو غروسي في كلمةٍ بهذه المناسبة: "إن المواد النووية والإشعاعية هي نقطة جذب للمجموعات ذات النوايا الخبيثة التي ترى في هذه المادة إمكانية لإثارة الذعر وإحباط المجتمعات والتسبب بالألم لها".يذكر أن المؤتمر الذي تستمر أعماله لمدة أسبوع يتناول قضايا مثل كيفية حماية المواد النووية من السرقة أو التخريب أثناء النقل، والتحليل النووي للمساعدة في التحقيقات الجنائية والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ في حالة الطوارئ الأمنية النووية.// انتهى //21:37ت م0295