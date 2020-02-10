عرعر 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه المسائية.وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع، متطرقاً خلال حديثه إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.ونوَّه سموه بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، معرباً سموه عن سعادته باستكمال الجولات التفقدية في محافظتي رفحاء والعويقيلة والالتقاء بأهاليها والوقوف على شؤون المواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلمس حاجاتهم وتلبية طلباتهم، مؤكداً سموه أن زيارته التفقدية للمحافظات واجب تمليه المسؤولية، مقدماً شكره وتقديره لهم على مشاعرهم الوطنية التي تعكس عمق العلاقة بين المواطن وقيادته, مؤكداً البدء في جولته التفقدية لمحافظة طريف مطلع الأسبوع القادم .وأشار سموه إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، في تلمس احتياجات المواطنين والتواصل المباشر معهم والوقوف على احتياجاتهم.وأكد سموه على أهمية تهيئة الأجواء التي تساعد الطلاب والطالبات على التحصيل العلمي وتأمين التدفئة المناسبة ووسائل الأمن والسلامة في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها المنطقة ،سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادتنا الرشيدة .ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //21:38ت م0296