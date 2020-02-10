الكويت 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واستغلب فريق الكويت الكويتي على ضيفه الأنصار اللبناني بهدف دون رد اليوم في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة .وجاء هدف الفريق الكويتي المتوج بلقب المسابقة ثلاث مرات، عبر عبدالله البريكي في الدقيقة 17، ليمنح فريقه الصدارة ، ووجد الكويت صعوبة في تجاوز ضيفه الذي كان الطرف الأفضل والأخطر في أغلب الفترات.// انتهى //21:41ت م0298