رياضي / كأس الاتحاد الآسيوي: الكويت الكويتي يفوز على الأنصار اللبناني
الاثنين 1441/6/16 هـ الموافق 2020/02/10 م واس
الكويت 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس
تغلب فريق الكويت الكويتي على ضيفه الأنصار اللبناني بهدف دون رد اليوم في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة .
وجاء هدف الفريق الكويتي المتوج بلقب المسابقة ثلاث مرات، عبر عبدالله البريكي في الدقيقة 17، ليمنح فريقه الصدارة ، ووجد الكويت صعوبة في تجاوز ضيفه الذي كان الطرف الأفضل والأخطر في أغلب الفترات.
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