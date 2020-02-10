الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسخسر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا من منتخب العراق بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن المعسكر الإعدادي تحضيرًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا بالدمام .وافتتح منتخب العراق التسجيل في الدقائق الأولى من المباراة، أعقب ذلك هدف ثانٍ في الدقيقة 23، وقلّص لاعب المنتخب السعودي خليل العبسي النتيجة بعد تسجيله هدف في الدقيقة 33، وأضاف منتخب العراق الهدف الثالث في الدقيقة 70، في حين أحرز حسن العلي الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 75 من مجريات المباراة.ودخل المدير الفني بندر باصريح اللقاء بقائمة مكونة من: مشاري سنيور في حراسة المرمى وسعد الموسى ونواف المطيري ومحمد العوفي وخالد دغريري وزياد الجهني وفيصل الغامدي وباسل السيالي وخليل العبسي وأحمد البصاص ومحمد مران.// انتهى //22:17ت م0305