القريات 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسانطلقت فعاليات الأسبوع المكثف للتوعية بمخاطر التنمر في تعليم القريات أمس وهو أحد برامج رفق " خفض العنف " الذي يستمر حتى نهاية العام، وتنوعت فعالياته بين مشاركات الطلاب في الإذاعة المدرسية، وتنفيذ جماعة الإرشاد الطلابية لنشر ثقافة الحذر من التنمر وآثاره السيئة على الفرد والمجتمع، وقد شملت الفعاليات عروض بوربوينت ومقاطع فيديو وتنفيذ المحاضرات والكلمات التوعوية، وكذلك توزيع النشرات التثقيفية عن التنمر وأشكاله.وأكد رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور جابر بن سعود الزين أن الفعاليات المكثفة لا زالت قائمة حتى نهاية هذا الأسبوع، منوهاً بأهمية البرنامج والحد من ظاهرة التنمر في المدارس، وإيضاح جوانبه وآثاره والحد منه للمجتمع المدرسي وخاصة الأسرة كشريك أساس في المتابعة والتواصل وفي غرس مفاهيم الإخاء والرفق والصحبة الصالحة من خلال التعريف به وبأشكاله المختلفة، ومدى تعاون الطلاب في الإبلاغ عن حالات التنمر وما ينتظر المخالف من إجراءات في ضوء قواعد السلوك.فيما تابع و نفذ مشرفوا قسم التوجيه والإرشاد محاضرات توعوية وحلقات نقاش مع الطلاب وورش تدريب بمصادر التعلم هذا اليوم في عدد من المدارس، ولا زال التفعيل جارٍ على مستوى المدرسة وعلى مستوى قسم التوجيه والإرشاد، مثمنًا رئيس قسم التوجيه والإرشاد ما يلقاه طلابنا وبرامجناالإرشادية من اهتمام ودعم ومتابعة مستمرة من مدير التعليم الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي.// انتهى //22:19ت م0306