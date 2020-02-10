أديس أبابا 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسأكد رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الإفريقي اليوم في ختام أعمال الدورة العادية الـ33 لقمة الاتحاد التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا التزامهم بالعمل من أجل وضع حد للنزاعات في إفريقيا.وتعهد قادة دول الاتحاد الإفريقي بدفع جهود السلام في ليبيا، وكذلك دفع طرفي النزاع في جنوب السودان إلى التوصل إلى اتفاق، في مؤشر على رغبة الاتحاد في لعب دور أكبر في حل النزاعات في القارة.وبحثت القمة على مدى يومين تحت شعار "إسكات البنادق بإفريقيا" سبل خلق الظروف المواتية لتنمية إفريقيا وتسوية النزاعات في إفريقيا وفي العالم.وركزت المناقشات على النزاعات التي تشهدها إفريقيا وعلى رأسها ليبيا وجنوب السودان، فضلًا عن قضايا الإرهاب والاحتجاجات التي تلي الانتخابات والنزاعات الكثيرة.// انتهى //22:47ت م0308