القاهرة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسفاز فريق الأهلي على حساب طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة متصدرًا الدوري، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.// انتهى //22:49ت م0309