عمّان 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسواصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم توفير الحماية والصحة والتعليم والمعونة النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم سبل العيش لنحو 750 ألف لاجئ يعيشون في الأردن.وأشارت في بيان صحفي أن الاحتياج لهذا العام يقرب من 356 مليون دولار أمريكي ، من أجل تقديم الخدمات الأساسية على مدار العام للاجئين، مشيرة إلى تلقي 11% فقط من هذا الاحتياج.وقالت المفوضية: "مع اقترابنا من السنة التاسعة للأزمة السورية، نحتاج إلى ضمان استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن".// انتهى//22:50ت م0311