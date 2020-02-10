الجزائر 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسدمرت قوات الجيش الجزائري بمحافظة عين الدفلى مخبأ للجماعات الإرهابية يحوي ثلاث قنابل تقليدية الصنع ومولدين كهربائيين.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها في ميبنة تمنراست أوقفت 3 مهربين وضبطت مركبة رباعية الدفع.وأضاف المصدر أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ 109 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بعدد من محافظات البلاد، وأوقفت 21 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة.// انتهى //22:51ت م0312