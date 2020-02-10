بيساو 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسمنحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" مهلة للعدالة في بيساو تنتهي منتصف فبراير الجاري، من أجل تسوية النزاع الانتخابي القائم.جاء ذلك خلال اجتماع عقده قادة "الإيكواس" برئاسة الرئيس الدوري للمجموعة محمدو إسوفو، وذلك على هامش أعمال القمة الـ 33 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.ويأتي تحديد مهلة جديدة بينما تقدم رئيس الحزب الحاكم ومرشحه للانتخابات الرئاسية دومينغوس سيموس بريرا بطعن جديد أمام المحكمة العليا في بيساو، للمطالبة بإلغاء انتخابات 29 ديسمبر 2019م.// انتهى //23:01ت م0314