الرياض 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسيفتتح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان غدًا جلسة الحوار السادسة التي ينظمها المجلس تحت عنوان (المسؤولية الاجتماعية.. رؤية مستقبلية)، وذلك بمقر المجلس بالرياض.ويدير الجلسة عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار الدكتور محمد الحيزان، التي تهدف إلى تطوير المسؤولية الاجتماعية وتفعيل الدور الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع في ضوء رؤية المملكة 2030.وترتكز الجلسة على عدد من المحاور تتمثل في واقع المسؤولية الاجتماعية في المملكة ، واتجاهات ومعايير المسؤولية الاجتماعية دوليًا، وأهم التحديات الي تواجه سبل تفعيل المسؤولية الاجتماعية، ودور وسائل الإعلام في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية.ويثري هذه الجلسة عدد من أعضاء مجلس الشورى، وعدد من المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، وممثلي الغرف التجارية بالمملكة، والجمعية السعودية للمسؤولية الاجتماعية، وعدد من الجهات بالقطاع الخاص، والباحثين المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية.// انتهى //23:22ت م0318