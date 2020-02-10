سكاكا 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واسالتقى مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع اليوم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف مريح بن مصلح المريح.وبحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين لتنفيذ عدد من المبادرات في الرياضة المجتمعية والتعاون في إدارة المنشآت الرياضية و تنسيق جدولة المنافسات الرياضية وتنفيذ دورات ومحاضرات لقطاعات الفئات السنية و الطب الرياضي والإسعافات الأولية لإصابات الملاعب.// انتهى //23:28ت م0319